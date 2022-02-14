Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 16:42

Синицина и Кацалапов получили серебряные медали Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов получили серебряные медали Олимпиады в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля прошла официальная церемония награждения спортсменов медалями.

Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме российская пара набрала 220,51 балла.

Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме), которые обновили мировой рекорд по сумме баллов.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Валиева вышла на вечернюю тренировку за день перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
Биатлонист Латыпов получил бронзовую медаль за третье место в гонке преследования на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Степанова ответила на слова шведского журналиста
Кацалапов о серебре Олимпиады: «Мы выложились на все сто»
Все медали 14 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева вышла на вечернюю тренировку за день перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости