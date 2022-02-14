Российские фигуристы Синицина и Кацалапов получили серебряные медали Олимпиады в Пекине

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля прошла официальная церемония награждения спортсменов медалями.

Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме российская пара набрала 220,51 балла.

Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме), которые обновили мировой рекорд по сумме баллов.