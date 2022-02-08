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Сегодня, 14:00

«Я нихера не поняла». Мишина не смогла перевести вопрос российским фигуристам после победы в командном турнире на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото AFP

Сборная России после победы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине дала интервью телеканалу BBC.

Журналистка задала вопрос Анастасии Мишиной на английском языке.

«Я нихера не поняла», — смеясь сказала фигуристка.

Команда перевела ей вопрос, после чего она ответила:

«Это были последние пять секунд программы, так что все нормально».

В этом же интервью капитан команды Никита Кацалапов тоже не сразу смог перевести выражение «член команды». Но в итоге разобрался с переводом.

7 февраля сборная России досрочно выиграла золото в командном турнире в Пекине.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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