Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 13:55

Бойкова поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о своих впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине.

«В Пекине уже неделю стоит прекрасная погода. С Димой даже обсуждали возможность того, что облака специально разгоняют. Однако к вечеру стало все-таки облачно.

На самом деле, я очень рада находиться на Олимпиаде. Здесь царит особая атмосфера. Например, никогда бы не подумала, что меняться значками с ребятами из других стран так круто (сейчас речь идет про значки, которые можно заметить на ленте аккредитации).

И таких особенных моментов очень много! Надеюсь, что в последующем их станет еще больше», — написала Бойкова в Instagram.

Личный турнир среди спортивных пар на Олимпиаде стартует 18 февраля. 19 февраля спортсмены выступят с произвольными программами.

0
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Швейцарцы и датчане «сырые», а чехи старые и больные: что мы знаем о соперниках российских хоккеистов на групповом этапе Олимпиады-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине, Ступак и Непряева выбыли
«Я и другие хоккеисты не настаивали на отдельном рейсе в Пекин». Интервью с игроком сборной России перед стартом Олимпиады
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Россия — Финляндия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча женского хоккея ОИ
Тихонов назвал состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету
Ступак выбыла из списка лаки-лузеров на выход в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александра Степанова: «Сегодня вечером мы вылетаем из Москвы в Пекин»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости