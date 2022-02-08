Бойкова поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о своих впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине.

«В Пекине уже неделю стоит прекрасная погода. С Димой даже обсуждали возможность того, что облака специально разгоняют. Однако к вечеру стало все-таки облачно.

На самом деле, я очень рада находиться на Олимпиаде. Здесь царит особая атмосфера. Например, никогда бы не подумала, что меняться значками с ребятами из других стран так круто (сейчас речь идет про значки, которые можно заметить на ленте аккредитации).

И таких особенных моментов очень много! Надеюсь, что в последующем их станет еще больше», — написала Бойкова в Instagram.

Личный турнир среди спортивных пар на Олимпиаде стартует 18 февраля. 19 февраля спортсмены выступят с произвольными программами.