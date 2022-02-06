Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой. После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Поведение украинцев — просто элементарное бескультурье! Не раз это было показано. О провокации и речи не может идти. Мы же должны продолжать выступать и уже своим мастерством, талантом доказывать, что у нас много хорошей молодежи в в стране. Что касается интервью на русском языке, это право журналистов спрашивать. Свобода слова. А каждый человек может высказать свое личное мнение. Это доказывает, что мы идем в ногу со временем», — сказал Лайшев «СЭ».

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).