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Сегодня, 10:24

Гербольдт о Кондратюке и Валиевой: «Ребята сделали все, чтобы Россия выиграла золото в командном турнире»

Гербольдт оценила вклад Кондратюка и Валиевой в лидерство сборной России в командном турнире на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала выступление Камилы Валиевой и Марка Кондратюка в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Здорово, что смогли откататься чисто, показать достойный результат и сделать запас для остальных. Мы пока лидируем с хорошим отрывом — это очень важно. Здорово, что дебютанты смогли так ярко себя проявить, справиться со своими нервами. Ну и откатались достойно и чисто. Очень важно для команды показать, что дебютанты могут кататься чисто. Ребята сегодня сделали все для того, чтобы в командном турнире Россия выиграла. У нас есть все шансы на золотую медаль», — приводит «Чемпионат» слова Гербольдт.

Сегодня, 6 февраля Валиева выиграла короткую программу, а Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует с 45 очками. Сборная США идет на второй строчке с 42 очками, на третьей строчке — Япония с 39 очками.

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия опережает США перед заключительным днем

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4599779-gerboldt-segodnya-rossijskie-figuristy-sdelali-vsyo-chtoby-vyigrat-komandnyj-turnir-na-oi.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
Марк Кондратюк
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