Авербух — о допинг-тестах Камилы: «Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Будем ждать официальной информации. Пока не понятно откуда это все идет. Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред», — сказал Авербух «СЭ».

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.