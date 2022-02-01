Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от олимпийских соревнований по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ожидаю красивого катания на Олимпийских играх. Все медали наши фигуристы, думаю, не смогут выиграть. Но спортсмены точно будут стараться», — сказала Тарасова «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборную России по фигурному катанию на Играх-2022 представят:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.