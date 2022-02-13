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Сегодня, 14:10

Пять причин. Как в олимпийской сборной США появился «Игорь Николаев»?

Американский керлингист Мэтт Хэмилтон стал звездой российских соцсетей из-за сходства с Игорем Николаевым
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Мэтт Хэмилтон и Игорь Николаев.
Мэтт Хэмилтон.
Фото Getty Images
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Американский керлингист стал звездой российских соцсетей.

Сегодня мужская сборная России по керлингу обыграла Италию 10:7 и сделала шаг к попаданию в плей-офф. Правда, много очков уже было потеряно из-за двух поражений, но Россия все равно на пороге первой четверки. Другое дело, что впереди остались матчи только с прямыми и очень сильными конкурентами — идущая без поражений Швеция, затем Норвегия, Канада и Великобритания. Первая и последняя команды — финалисты прошлогоднего чемпионата мира. Но что хорошо — в нынешнем мужском керлинге практически любая команда может обыграть любую.

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На данный момент ситуация в таблице выглядит так:

1. Швеция 5-0

2. Швейцария 3-1

3. Великобритания 3-1

4. Канада 3-2

5. Россия 3-2

6. Норвегия 2-3

7. Китай 2-3

8. США 2-3

9. Италия 0-4

10. Дания 0-4

Обидно, что одна из побед была потеряна в матче открытия против американцев, где наши могли в последнем энде брать победу, но ушли в экстра-энд, в котором уступили — 5:6.

Именно в этой игре на Олимпиаде появился главный герой олимпийского керлинга для российской публики — и им оказался вовсе не наш спортсмен, а импозантный американец Мэтт Хэмилтон.

Его экстравагантная внешность сразу привлекла внимание, а за схожесть с одним известным российским певцом Мэтта прозвали Игорем Николаевым.

Хотя кто-то нашел в сборной США и других персонажей.

К сожалению, пообщаться с Хэмилтоном и предложить ему выпить за любовь пока не удалось — событий на Олимпиаде хватает. Но, если россияне будут близки к плей-офф и еще раз сыграют в одно время с американцами, вопросы о малиновом вине неизбежны.

На самом деле у Хэмилтона есть другое прозвище — Марио, за похожую внешность с персонажем одноименной видеоигры. Про это в США уже успели посмеяться в 2018 году на прошлой Олимпиаде. Тогда, кстати, американский Игорь Николаев стал олимпийским чемпионом в мужском турнире.

Мэтт Хэмилтон. Фото Getty Images
Мэтт Хэмилтон.
Фото Getty Images

И шутила про это сама сборная США.

Сам Хэмилтон с удовольствием подхватил шутку и потроллил свою сестру: «Это я и моя сестра Бекка играем против Швеции!»

С сестрой Беккой Хэмилтон выступал в дабл-миксте, но занял в Пхенчхане шестое место.

На самом деле Хэмилтон работает специалистом в области развития и инноваций в компании, производящей продукты для домашних животных. Так что американский усач действительно настоящий добряк. В керлинге он имеет богатую карьеру и становился чемпионом мира среди юниоров еще в 2008 году, когда символ нашего керлинга Анна Сидорова еще только подходила к главным турнирам в жизни. Она уже завершила активные выступления, а Хэмилтон продолжает колесить по Олимпиадам, а у него в Instagram просят золото.

Но если он настоящий Игорь Николаев, то обязательно оставит его нашим. И у него на это пять причин — сами знаете каких.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
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