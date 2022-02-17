Определились все участники плей-офф мужского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине
Стали известны все участники плей-офф мужского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.
По итогам кругового турнира в четверку лучших вошли сборные Великобритании, Швеции, Канады и США. Эти команды вышли в полуфинал.
Сборная России заняла восьмое место и не пробилась в плей-офф.
В полуфинале сборная Швеции сыграет с Канадой, а команда Великобритании встретится с США. Оба матча состоятся сегодня, 17 февраля и начнутся в 15.05 (мск).
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Дания — США — 5:7
Норвегия — Италия — 9:4
Канада — Великобритания — 2:5
Швеция — Швейцария — 8:10
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