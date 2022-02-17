Определились все участники плей-офф мужского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине

Стали известны все участники плей-офф мужского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

По итогам кругового турнира в четверку лучших вошли сборные Великобритании, Швеции, Канады и США. Эти команды вышли в полуфинал.

Сборная России заняла восьмое место и не пробилась в плей-офф.

В полуфинале сборная Швеции сыграет с Канадой, а команда Великобритании встретится с США. Оба матча состоятся сегодня, 17 февраля и начнутся в 15.05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Дания — США — 5:7

Норвегия — Италия — 9:4

Канада — Великобритания — 2:5

Швеция — Швейцария — 8:10