Президент Федерации керлинга оценил выступление российских команд на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал выступление сборных команд на Олимпийских играх и сегодняшнюю отставку старшего тренера женской сборной Сергея Беланова.

«Выступление мужской команды можно назвать очень даже успешным, — сказал Свищев. — Они остановились в шаге от плей-офф, хотя на них не многие ставили. Вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит, он хорошо подготовил команду к чемпионату мира и Олимпийским играм. Что касается девушек, это неудачное выступление. Необходимо извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежды болельщиков, специалистов и самих спортсменок. В этом случае отставка Сергея Беланова выглядит логичной.

Сразу после Игр пройдет исполком, по итогам которого будут приняты определенные решения".

Женская сборная России не прошла в плей-офф, проиграв восемь матчей на олимпийском турнире. Мужская команда заняла восьмое место и также не пробилась в плей-офф.