Олимпиада
Пекин-2022
Керлинг
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Керлинг

Сегодня, 13:44

Главный тренер женской сборной России по керлингу сообщил, что подал в отставку

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов заявил, что подал в отставку.

«Я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.

Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», — приводит ТАСС слова Беланова.

Женская сборная России заняла последнее, 10-е место по итогам кругового турнира на Олимпиаде в Пекине, одержав 1 победу и проиграв 8 матчей.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что отставка Беланова на фоне результатов команды выглядит логичной, и сообщил, что после Олимпиады состоится заседание исполкома, на котором «будут приняты определенные решения».

Источник: https://tass.ru/sport/13738059
3
Читайте также
Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Фаткулина рассказала, что заканчивала забег на 1000 м на Олимпиаде в полуобморочном состоянии
Дарья Качанова: «Своим выступлением в Пекине я недовольна»
В Союзе конькобежцев России заявили, что девушки имели мало шансов на медали на дистанции 1 000 м на Олимпиаде-2022
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Реально ли догнать Валиеву? В чем шанс Щербаковой и Трусовой
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ женщин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Федерации керлинга оценил выступление российских команд на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости