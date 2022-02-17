Главный тренер женской сборной России по керлингу сообщил, что подал в отставку

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов заявил, что подал в отставку.

«Я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.



Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», — приводит ТАСС слова Беланова.

Женская сборная России заняла последнее, 10-е место по итогам кругового турнира на Олимпиаде в Пекине, одержав 1 победу и проиграв 8 матчей.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что отставка Беланова на фоне результатов команды выглядит логичной, и сообщил, что после Олимпиады состоится заседание исполкома, на котором «будут приняты определенные решения».