Олимпиада-2022, керлинг, мужчины: расписание и результаты матчей

Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу среди мужчин. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев (запасной).

Олимпийские игры-2022. Керлинг, мужчины (время начала — московское)

9 февраля, среда

Дания — Канада. 15:05

США — ОКР. 15:05

Норвегия — Швейцария. 15:05

Китай — Швеция. 15:05

10 февраля, четверг

США — Швеция. 9:05

Норвегия — Канада. 9:05

Китай — ОКР. 9:05

Великобритания — Италия. 9:05

11 февраля, пятница

Швейцария — ОКР. 4:05

Великобритания — США. 4:05

Швеция — Италия. 4:05

Дания- Китай. 4:05

ОКР — Дания. 15:05

Великобритания — Норвегия. 15:05

Канада — Швейцария. 15:05

12 февраля, суббота

Италия — Китай. 9:05

Канада — Швеция. 9:05

Дания — Швейцария. 9:05

США — Норвегия. 9:05

13 февраля, воскресенье

Норвегия — Швеция. 4:05

Китай — Великобритания. 4:05

США — Канада. 4:05

Италия — ОКР. 4:05

Великобритания — Дания. 15:05

Швейцария — Италия. 15:05

Китай — США. 15:05

14 февраля, понедельник

Канада — Италия. 9:05

Дания — Норвегия. 9:05

ОКР — Швеция. 9:05

Швейцария — Великобритания. 9:05

15 февраля, вторник

ОКР — Норвегия. 4:05

Канада — Китай. 4:05

Швейцария — США. 4:05

Швеция — Дания. 4:05

Швеция — Великобритания. 15:05

Италия — США. 15:05

Норвегия — Китай. 15:05

ОКР — Канада. 15:05

16 февраля, среда

Китай — Швейцария. 9:05

Великобритания — ОКР. 9:05

Италия — Дания. 9:05

17 февраля, четверг

Дания — США. 4:05

Швеция — Швейцария. 4:05

Канада — Великобритания. 4:05

Норвегия — Италия. 4:05

Полуфиналы. 15:05

18 февраля, пятница

Матч за 3-е место. 09:05

19 февраля, суббота

Финал. 09:05