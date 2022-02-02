Олимпиада-2022, керлинг, мужчины: расписание и результаты матчей
Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу среди мужчин. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев (запасной).
Олимпийские игры-2022. Керлинг, мужчины (время начала — московское)
9 февраля, среда
Дания — Канада. 15:05
США — ОКР. 15:05
Норвегия — Швейцария. 15:05
Китай — Швеция. 15:05
10 февраля, четверг
США — Швеция. 9:05
Норвегия — Канада. 9:05
Китай — ОКР. 9:05
Великобритания — Италия. 9:05
11 февраля, пятница
Швейцария — ОКР. 4:05
Великобритания — США. 4:05
Швеция — Италия. 4:05
Дания- Китай. 4:05
ОКР — Дания. 15:05
Великобритания — Норвегия. 15:05
Канада — Швейцария. 15:05
12 февраля, суббота
Италия — Китай. 9:05
Канада — Швеция. 9:05
Дания — Швейцария. 9:05
США — Норвегия. 9:05
13 февраля, воскресенье
Норвегия — Швеция. 4:05
Китай — Великобритания. 4:05
США — Канада. 4:05
Италия — ОКР. 4:05
Великобритания — Дания. 15:05
Швейцария — Италия. 15:05
Китай — США. 15:05
14 февраля, понедельник
Канада — Италия. 9:05
Дания — Норвегия. 9:05
ОКР — Швеция. 9:05
Швейцария — Великобритания. 9:05
15 февраля, вторник
ОКР — Норвегия. 4:05
Канада — Китай. 4:05
Швейцария — США. 4:05
Швеция — Дания. 4:05
Швеция — Великобритания. 15:05
Италия — США. 15:05
Норвегия — Китай. 15:05
ОКР — Канада. 15:05
16 февраля, среда
Китай — Швейцария. 9:05
Великобритания — ОКР. 9:05
Италия — Дания. 9:05
17 февраля, четверг
Дания — США. 4:05
Швеция — Швейцария. 4:05
Канада — Великобритания. 4:05
Норвегия — Италия. 4:05
Полуфиналы. 15:05
18 февраля, пятница
Матч за 3-е место. 09:05
19 февраля, суббота
Финал. 09:05