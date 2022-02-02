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Сегодня, 17:15

Олимпиада-2022, керлинг, мужчины: расписание и результаты матчей

Мужчины разыграют золото Олимпийских игр-2022 в керлинге
Керлинг.
Фото Getty Images

Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу среди мужчин. Турнир пройдет с 9 по 19 февраля.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев (запасной).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Керлинг, мужчины (время начала — московское)

9 февраля, среда

Дания — Канада. 15:05
США — ОКР. 15:05
Норвегия — Швейцария. 15:05
Китай — Швеция. 15:05

10 февраля, четверг

США — Швеция. 9:05
Норвегия — Канада. 9:05
Китай — ОКР. 9:05
Великобритания — Италия. 9:05

11 февраля, пятница

Швейцария — ОКР. 4:05
Великобритания — США. 4:05
Швеция — Италия. 4:05
Дания- Китай. 4:05

ОКР — Дания. 15:05
Великобритания — Норвегия. 15:05
Канада — Швейцария. 15:05

12 февраля, суббота

Италия — Китай. 9:05
Канада — Швеция. 9:05
Дания — Швейцария. 9:05
США — Норвегия. 9:05

13 февраля, воскресенье

Норвегия — Швеция. 4:05
Китай — Великобритания. 4:05
США — Канада. 4:05
Италия — ОКР. 4:05

Великобритания — Дания. 15:05
Швейцария — Италия. 15:05
Китай — США. 15:05

14 февраля, понедельник

Канада — Италия. 9:05
Дания — Норвегия. 9:05
ОКР — Швеция. 9:05
Швейцария — Великобритания. 9:05

15 февраля, вторник

ОКР — Норвегия. 4:05
Канада — Китай. 4:05
Швейцария — США. 4:05
Швеция — Дания. 4:05

Швеция — Великобритания. 15:05
Италия — США. 15:05
Норвегия — Китай. 15:05
ОКР — Канада. 15:05

16 февраля, среда

Китай — Швейцария. 9:05
Великобритания — ОКР. 9:05
Италия — Дания. 9:05

17 февраля, четверг

Дания — США. 4:05
Швеция — Швейцария. 4:05
Канада — Великобритания. 4:05
Норвегия — Италия. 4:05

Полуфиналы. 15:05

18 февраля, пятница

Матч за 3-е место. 09:05

19 февраля, суббота

Финал. 09:05

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/curling/
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