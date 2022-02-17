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Определились полуфинальные пары в женском турнире по керлингу на Олимпиаде в Пекине

Расписание матчей полуфинала женского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Определились полуфинальные пары в женском турнире по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

В плей-офф турнира вышли команды Швейцарии, Швеции, Великобритании и Японии.

У британок, японок и Канады одинаковая разница побед и поражений в круговом турнире, канадки уступили обеим командам по дополнительным показателям и стали пятыми в группе, что не позволило им попасть в полуфинал.

В полуфинале сборная Швеции сыграет с Великобританией, а Швейцария — с Японией. Оба матча состоятся завтра, 18 февраля, начало — в 15.05 (мск).

Сборная России заняла последнее, 10-е место по итогам кругового турнира, у команды 1 победа и 8 поражений.

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