Расписание матчей полуфинала женского турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине

Определились полуфинальные пары в женском турнире по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

В плей-офф турнира вышли команды Швейцарии, Швеции, Великобритании и Японии.

У британок, японок и Канады одинаковая разница побед и поражений в круговом турнире, канадки уступили обеим командам по дополнительным показателям и стали пятыми в группе, что не позволило им попасть в полуфинал.

В полуфинале сборная Швеции сыграет с Великобританией, а Швейцария — с Японией. Оба матча состоятся завтра, 18 февраля, начало — в 15.05 (мск).

Сборная России заняла последнее, 10-е место по итогам кругового турнира, у команды 1 победа и 8 поражений.