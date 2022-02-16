Япония обыграла США, Канада уступила Китаю в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде-2022

Состоялись матчи женского кругового турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Японии одержала победу на США со счетом 10:7, Дания уступила Корее (7:8), а Китай обыграл Канаду (11:9).

Ранее сборная России проиграла Швеции (5:8) и потерпела седьмое поражение в восьми матчах.

В плей-офф турнира пройдут четыре лучшие команды. На данный момент в полуфинал квалифицировались только Швейцария и Швеция.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Япония — США — 10:7

Корея — Дания — 8:7

Канада — Китай — 9:11