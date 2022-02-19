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Сегодня, 12:57

Мужская сборная Швеции по керлингу обыграла Великобританию и впервые в истории стала олимпийским чемпионом

Иван Торопцев
Корреспондент

Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золото на Олимпиаде в Пекине.

В финале шведы обыграли Великобританию со счетом 5:4.

Шведы впервые в истории стали олимпийскими чемпионами в керлинге, до этого лучшим достижением мужской команды было второе место на Играх в 1924 и 2018 годах.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Финал

Великобритания — Швеция — 4:5

«Национальный водный центр».

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