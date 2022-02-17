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Сегодня, 11:35

Женская сборная России по керлингу потерпела восьмое поражение и завершила выступления на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Женская сборная России по керлингу проиграла Великобритании в заключительном матче кругового турнира на Олимпиаде в Пекине — 4:9.

Россиянки потерпели восьмое поражение на олимпийском турнире в Китае. Единственная победа команды на Играх — над сборной Китая (11:5).

Сборная России заняла последнее, 10-е место в турнирной таблице кругового турнира и завершила выступления на Олимпиаде.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Россия — Великобритания — 4:9

«Национальный водный центр»

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Олимпиада
Сборная России по керлингу
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