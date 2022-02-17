Женская сборная России по керлингу потерпела восьмое поражение и завершила выступления на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная России по керлингу проиграла Великобритании в заключительном матче кругового турнира на Олимпиаде в Пекине — 4:9.
Россиянки потерпели восьмое поражение на олимпийском турнире в Китае. Единственная победа команды на Играх — над сборной Китая (11:5).
Сборная России заняла последнее, 10-е место в турнирной таблице кругового турнира и завершила выступления на Олимпиаде.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Россия — Великобритания — 4:9
«Национальный водный центр»
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