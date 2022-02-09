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Сегодня, 19:02

Климов заявил, что российские керлингисты хотели бы попасть на пьедестал на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Керлингист сборной России Евгений Климов прокомментировал поражение от США (5:6) в первом матче на Олимпиаде-2022.

«Мы хотим показать хорошую игру и, конечно же, хотим результата. Наверное, все спортсмены хотят попасть на пьедестал. Мы ставим для себя высокие цели и хотим это доказать», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Также Климов сказал, что не считает матч Россия — США принципиальным.

«Может, когда-то раньше так было, были другие времена. Сейчас это просто две команды, которые борются за лучшую игру, за победу. Американцы — очень веселые ребята», — добавил он.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая 10 февраля.

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Источник: https://tass.ru/sport/13661329
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по керлингу
Евгений Климов
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