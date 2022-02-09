Климов заявил, что российские керлингисты хотели бы попасть на пьедестал на Олимпиаде-2022

Керлингист сборной России Евгений Климов прокомментировал поражение от США (5:6) в первом матче на Олимпиаде-2022.

«Мы хотим показать хорошую игру и, конечно же, хотим результата. Наверное, все спортсмены хотят попасть на пьедестал. Мы ставим для себя высокие цели и хотим это доказать», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Также Климов сказал, что не считает матч Россия — США принципиальным.

«Может, когда-то раньше так было, были другие времена. Сейчас это просто две команды, которые борются за лучшую игру, за победу. Американцы — очень веселые ребята», — добавил он.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая 10 февраля.