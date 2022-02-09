Сборная России по керлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде-2022
Мужская сборная России уступила США в первом матче на Олимпиаде в Пекине.
Игра завершилась со счетом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1). Американцы являются действующими олимпийскими чемпионами.
В состав сборной России на Игры-2022 вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
В других матчах первого дня сборная Канады обыграла Данию (10:5), Норвегия победила Швейцарию (7:4), а Китай уступил команде из Швеции (4:6).
В четверг, 10 февраля, пройдет второй матч российской команды против китайских керлингистов.
Керлинг
Пекин (Китай)
Зимние Олимпийские Игры
Мужчины
Сессия 1
Дания — Канада — 5:10
США — Россия — 6:5
Норвегия — Швейцария — 7:4
Китай — Швеция — 4:6
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