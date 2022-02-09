Сборная России по керлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде-2022

Мужская сборная России уступила США в первом матче на Олимпиаде в Пекине.

Игра завершилась со счетом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1). Американцы являются действующими олимпийскими чемпионами.

В состав сборной России на Игры-2022 вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В других матчах первого дня сборная Канады обыграла Данию (10:5), Норвегия победила Швейцарию (7:4), а Китай уступил команде из Швеции (4:6).

В четверг, 10 февраля, пройдет второй матч российской команды против китайских керлингистов.

Керлинг

Пекин (Китай)

Зимние Олимпийские Игры

Мужчины

Сессия 1

Дания — Канада — 5:10

США — Россия — 6:5

Норвегия — Швейцария — 7:4

Китай — Швеция — 4:6