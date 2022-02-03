Йоханнес Бе попустил пресс-конференцию из-за возможного заражения коронавирусом

Один из лидеров мужского биатлона норвежец Йоханнес Бе попустил пресс-конференцию в Пекине из-за перспективы оказаться в карантине из-за контакта с больными коронавирусом.

В такой же ситуации находится Ингрид Ландмарк Тандреволд из женской сборной Норвегии. Оба спортсмена летели рейсом из Осло в Пекин в одном салоне с людьми, которые затем сдали положительные тесты на коронавирус. Организаторы Олимпиады в данный момент решают вопрос, нуждаются ли Йоханнес и Ингрид в карантине.

Как сообщает NRK, ранее в карантин были посажены летевшие в том же салоне норвежские двоеборцы Ярл Магнус Рибер, Эспен Андерсен и Эспен Бьорнстад. Первые соревнования по биатлону — смешанная эстафета — пройдет в Пекине 5 февраля.