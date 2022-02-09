Тренер сборной Украины разочарован системой тестирования на ковид на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал систему тестирования на коронавирус на Олимпиаде-2022.

«Скажу вам правду: это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест — снова хуже показывает. Я уже не верю никому. Такое у Даши Блашко, Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра — уже почти две недели.

Один день результат отрицательный, а на следующий — положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже...", — приводит слова Велепеца Sport.us.

С первых дней Олимпиады в Пекине положительные тесты на коронавирус получили тренер Юрай Санитра, биатлонисты Елена Билосюк, Дарья Блашко, а также многие сотрудники команды.

Сборная Украины на за пять дней Олимпиады-2022 пока не выиграла ни одной медали. На первом месте в медальном зачете находится Германия — 5 золотых и 3 серебряные награды.