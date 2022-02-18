Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине
Эдуард Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине
Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине.
— Подведи итоги Олимпиады для себя.
— Думаю, можно поставить хорошие оценки. Понятно, что есть какие-то недочеты. Но это Олимпиада. Это не сравнится с другими соревнованиями. Организм ведёт себя по-другому. Все другое.
— Какие планы на следующий олимпийский цикл?
— Сначала надо все проанализировать, отдохнуть. Пока не думал об этом. Не хочу загадывать. Буду готовиться к ближайшим стартам.
На Олимпиаде в Пекине Латыпов трижды стал бронзовым призером: в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.
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