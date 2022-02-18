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Сегодня, 13:32

Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине

Эдуард Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине.

— Подведи итоги Олимпиады для себя.

— Думаю, можно поставить хорошие оценки. Понятно, что есть какие-то недочеты. Но это Олимпиада. Это не сравнится с другими соревнованиями. Организм ведёт себя по-другому. Все другое.

— Какие планы на следующий олимпийский цикл?

— Сначала надо все проанализировать, отдохнуть. Пока не думал об этом. Не хочу загадывать. Буду готовиться к ближайшим стартам.

На Олимпиаде в Пекине Латыпов трижды стал бронзовым призером: в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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