Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине.

— Подведи итоги Олимпиады для себя.

— Думаю, можно поставить хорошие оценки. Понятно, что есть какие-то недочеты. Но это Олимпиада. Это не сравнится с другими соревнованиями. Организм ведёт себя по-другому. Все другое.

— Какие планы на следующий олимпийский цикл?

— Сначала надо все проанализировать, отдохнуть. Пока не думал об этом. Не хочу загадывать. Буду готовиться к ближайшим стартам.

На Олимпиаде в Пекине Латыпов трижды стал бронзовым призером: в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.