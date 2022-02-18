Латыпов заявил, что много трудился для завоевания медалей на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своих результатах на Олимпиаде в Пекине. В активе россиянина три бронзы.

— Если бы перед началом Олимпиады тебе сказали, что вернешься домой с тремя бронзовыми медалями. Согласился бы сразу или хотел большего?

— Вопрос не в ожидал — не ожидал. Я готовился. Ехал с мыслями выигрывать медали. Я благодарен тому, что у меня 3 бронзы. Это очень сильные достижение. Я долго к этому шел. Я благодарен каждой медали и тем людям, которые помогали в этом.

— Как пережили последствия эстафеты?

— Это остается еще. Нужно время, чтобы отпустить. В любом случае нужно абстрагироваться и настраиваться на гонку. Это большой опыт для меня. Я не был в подобных ситуациях. Верю, что это сделает меня сильнее. Дальше будет только лучше.

— Больше было поддержки или негатива в интернете?

— Больше поддержки. Но я особо не читал, времени не было. Все обсудили с ребятами после гонки. Немного отпустил и готовились дальше.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.