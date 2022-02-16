Губерниев заявил, что Резцова показала лучшее время среди всех в эстафете

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал серебро женской сборной России по биатлону в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Казакевич прекрасно прошла свой этап. Резцова вообще показала лучшее время среди всех — фантастика. Миронова, несмотря на круг, по скорости не уступала. Нигматуллина отлично и надежно обеспечила классный финиш. Когда я подвергаю критике спортсмена или тренера, я жду, что мне ответят результатами», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

В составе сборной России в эстафете принимали участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место в гонке заняла сборная Швеции. Отставание России от лидера составило 12 секунд. Бронзовую медаль выиграла Германия.

В субботу, 19 февраля, пройдет женский масс-старт, который завершит олимпийский турнир для биатлонистов.