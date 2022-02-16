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Сегодня, 14:41

Губерниев: «Резцова показала лучшее время среди всех в эстафете — фантастика»

Губерниев заявил, что Резцова показала лучшее время среди всех в эстафете
Владимир Иванов
Обозреватель

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал серебро женской сборной России по биатлону в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Казакевич прекрасно прошла свой этап. Резцова вообще показала лучшее время среди всех — фантастика. Миронова, несмотря на круг, по скорости не уступала. Нигматуллина отлично и надежно обеспечила классный финиш. Когда я подвергаю критике спортсмена или тренера, я жду, что мне ответят результатами», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

В составе сборной России в эстафете принимали участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место в гонке заняла сборная Швеции. Отставание России от лидера составило 12 секунд. Бронзовую медаль выиграла Германия.

В субботу, 19 февраля, пройдет женский масс-старт, который завершит олимпийский турнир для биатлонистов.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4612927-guberniev-o-zhenskoj-estafete-rezcova-pokazala-luchshee-vremya-sredi-vseh-fantastika.html
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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