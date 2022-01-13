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Сегодня, 19:47

«Что сделаешь?» Тренер Каминский о провале сборной России в борьбе за максимальную олимпийскую квоту

Владимир Иванов
Обозреватель

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал факт того, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине. Россияне смогут заявить только пять спортсменов.

По итогам спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге никто из российской сборной сегодня не попал в двадцатку.

«Будем пятью — что сделаешь? — пожал плечами Каминский. — Правда, до сих пор не понимаю, какая будет система, если у кого-то обнаружат ковид. Вот запасных мы подготовим. Но это же не просто взял — и полетел. Китайцам нужны два теста, один за 92 часа до прилета, второй — за 48. Могу ошибаться в цифрах, но суть в том, что привезти кого-то будет очень сложно. Допустим, один атлет заболел. Замену мы получим только через пять дней. Плюс новому человеку придется выступать сходу, без акклиматизации. Вы же понимаете, что много толку с этого не будет. Другое дело, если бы запасных можно было держать в Пекине. Но китайцы не позволят», — сказал Каминский «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Юрий Каминский
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Мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпиаду
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