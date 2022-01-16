Касперович — про Логинова: «Все исправимо, ничего сложного нет»

Тренер Александр Касперович отметил, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов улучшит стрельбу из положения стоя к Олимпийским играм в Пекине.

В текущем сезоне у Логинова существенно снизилась точность попаданий из положения стоя — до 72 процентов. В позапрошлом сезоне она была равна 83 процента, в прошлом — 78.

В субботу Логинов во время эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге допустил два промаха на «стойке», он закрыл мишени с помощью дополнительных патронов.

«Все исправимо, ничего сложного нет, — цитирует ТАСС Касперовича. — «Стойка» не столь проблемная, время есть. Нужно немного отдохнуть от стрельбы, посмотреть ошибки на СКАТТе (стрелковом тренажере). Проблема не в том, что он чего-то не умеет, просто сейчас немного потерял уверенность».

«Функциональное состояние у него хорошее, оно не вызывает беспокойства», — отметил он.

В общем зачете Кубка мира Логинов занимает девятое место. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.