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Сегодня, 18:10

Мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпиаду

Евгений Петров
Корреспондент
Закрыть шесть из шести не получилось.
Фото AFP

Сборная России по биатлону не сможет заявить шестерых спортсменов в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россияне получат квоту в пять человек.

Шесть биатлонистов — максимально возможная квота. Для этого россиянам нужно было по результатам Кубка мира попадать в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

Россия занимала пятое место перед сегодняшним спринтом на этапе в Рупольдинге, а третьей шла Германия. В отличие от немцев, россияне не смогли набрать необходимые баллы и отстали от конкурента на неотыгрываемую дистанцию — 4283 против 4362 очков.

В зачет отбора на Олимпиаду-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов — и этого точно не хватит для того, чтобы войти в топ-3 и выставить шесть спортсменов в Пекине.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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