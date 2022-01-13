Мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпиаду

Сборная России по биатлону не сможет заявить шестерых спортсменов в соревнованиях мужчин на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россияне получат квоту в пять человек.

Шесть биатлонистов — максимально возможная квота. Для этого россиянам нужно было по результатам Кубка мира попадать в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

Россия занимала пятое место перед сегодняшним спринтом на этапе в Рупольдинге, а третьей шла Германия. В отличие от немцев, россияне не смогли набрать необходимые баллы и отстали от конкурента на неотыгрываемую дистанцию — 4283 против 4362 очков.

В зачет отбора на Олимпиаду-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов — и этого точно не хватит для того, чтобы войти в топ-3 и выставить шесть спортсменов в Пекине.