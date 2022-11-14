Первая жена Трампа была лыжницей? Будущий президент США купил ее молчание за 25 миллионов долларов

В Чехии уверены: информация о том, что Ивана Зельничкова выступала на Олимпиаде-1972, — это миф.

Дональд Трамп заслужил крайне неоднозначную репутацию, а в его прошлом было немало скандальных эпизодов. Биографы 45-го президента США насчитывают более 50 его романов с первыми красавицами мира. Однако более-менее серьезных увлечений было около десятка, а с тремя избранницами он сходил под венец.

Первой женой Дональда Трампа стала Ивана Зельничкова. Она родилась в чешском городе Злин в 1949 году. Отец Иваны был инженером-электриком, а мать работала телефонисткой. С четырех лет девочка начала кататься на лыжах, проявив настоящий талант. Родители Иваны всячески поощряли спортивные увлечения дочери, и спустя несколько лет она стала представлять на международных соревнованиях юношескую сборную страны.

Окончив школу, Ивана поступила в Пражский университет и в 1972 году получила звание профессора физического воспитания. В 1971 году Ивана Зельничкова вышла замуж за Альфреда Винклмайра, лыжного инструктора из Австрии. Этот брак дал ей возможность получить австрийское гражданство и покинуть Чехословакию. Однако отношения с Альфредом продлились у Иваны недолго — уже в 1973 году пара развелась.

Участница Олимпиады?

После первого развода спортсменка покинула Австрию, перебралась жить в Канаду, где начала строить карьеру модели, совмещая ее с должностью инструктора по лыжам. Кроме того, Ивана позировала для рекламного проекта Олимпийских игр 1976 года, которые проходили в канадском Монреале. Мало того, и сама Ивана, и ее будущий муж, утверждали, что она была членом лыжной сборной Чехии во время Олимпиады 1972 года, которая состоялась в японском Саппоро.

Якобы именно на Олимпийских играх в Японии Ивана Зельничкова впервые и встретила Дональда Трампа. Ходили слухи, что спортсменка была в расширенном списке сборной Чехословакии на Олимпиаду-1972.

Однако, как пишут в своей книге «Законы Трампа. Амбиции, эго, деньги и власть» Марк Фишер и Майкл Краниш, журналистам удалось связаться с секретарем чешского олимпийского комитета, который рассказал, что в архивных записях никакой Зельничковой никогда не было.

Олимпийский комитет Чехии даже направил официальный ответ журналистам по этому поводу: «На Олимпиаде 1972 года спортсменки из Чехословакии не участвовали в соревнованиях по горнолыжному спорту. Мы не может подтвердить, что Ивана Трамп (или Зельничкова) входила в состав олимпийской сборной или находилась в числе кандидатов на включение в национальную команду. Никаких упоминаний об этом в архивах найдено не было».

Дональд и Ивана Трамп.

Знакомство с Дональдом

Дональд Трамп появлялся на всех светских тусовках, где собирались сливки Манхэттена, не пропускал ни одного громкого открытия. Он стал одним из самых частых гостей культового нью-йоркского ночного клуба «Студия 54».

В одном из интервью Ивана Трамп рассказала реальную историю о знакомстве с будущим мужем. Судьбоносная встреча произошла в том самом модном ночном клубе Нью-Йорка, куда было очень тяжело попасть. Чешская модель пришла туда с друзьями, но все столики были заняты. К компании, по словам Иваны, подошел «высокий блондин с голубыми глазами» и вызвался помочь. Тогда она сказала подругам: «Хорошая новость — нас сейчас посадят за столик, плохая новость — этот парень будет сидеть с нами».

После ужина Дональд оплатил счет Иваны и ее друзей, а потом исчез, чем заинтриговал девушку. Она посчитала очень странным, что мужчина, которого она видит впервые в жизни, заплатил за нее и при этом ничего от нее не хотел. Трамп тем временем уже ждал компанию в лимузине, развез всех по домам, а с Иваной с этого вечера начал встречаться.

Он буквально заваливал ее подарками — цветами, драгоценностями, любовными посланиями. Иногда он также присылал газетные вырезки и статьи из журналов, в которых рассказывалось о его достижениях. Не нужно быть знатоком мужской психологии, чтобы понять: Дональду действительно понравилась Ивана, поэтому он так сильно старался произвести на нее впечатление. Роскошную свадьбу пара сыграла 7 апреля 1977 года.

Дональд и Ивана Трамп. Фото Global Look Press

Скандальный развод

В браке появилось трое детей: старший сын Дональд-младший, дочь Иванка и младший сын Эрик. Ивана Трамп, выйдя замуж и родив детей, успевала не только проводить время с наследниками и жить роскошно, но и взвалила на свои плечи управление некоторыми компаниями супруга. Под ее контролем было построено казино в Атлантик-Сити — «Taj Mahal», а также один из внушительных нью-йоркских небоскребов — «Трамп-Тауэр».

Женщина находилась на посту вице-президента дизайнерской империи Трампа. В 1990 году ее удостоили звания отельера года после непревзойденно проведенной реконструкции «Плазы» (Манхэттен).

У них была общая цель, которая стала залогом успеха их союза, — каждый из них хотел стать еще богаче и еще популярнее, чем прежде. Ивану даже называли «отражением» Дональда.

«Моя жена — моя помощница, — говорил о ней Дональд в телеинтервью CBS 1985 года. — У нее прекрасный вкус. И я очень счастлив, невероятно счастлив, что у меня есть Ивана. Она немножко держит меня в тонусе».

Брак продержался 15 лет, причиной развода стала измена Дональда. К слову, как утверждает Ивана, если бы не измена и последовавший за ней скандальный развод, то Дональд Трамп мог стать президентом еще в 90-х годах.

Бракоразводный процесс Трампов получил широкую огласку. На протяжении 28 дней этот скандальный развод был на первых полосах всех изданий. Ивана «сливала» информацию в New York Daily News, а Дональд — в New York Post. Это противостояние даже назвали «разводом для таблоидов». Трамп критиковал качество работы и внешний вид своей жены. Она требовала справедливого раздела имущества и возмущалась тем, как бессовестно он обманул ее доверие.

В итоге после развода Иване достались 25 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Коннектикуте и квартира в «Трамп-Плаза». В обмен на это женщина была обязана хранить молчание о совместной жизни с Дональдом.

Фото Global Look Press

Жизнь после развода

16 июля 2022 года газета The New York Times опубликовала информацию о смерти Иваны Трамп. Полиция сообщила, что парамедики, выехавшие на вызов, нашли женщину в ее квартире мертвой. Остановка сердца произошла вскоре после того, как Трамп вернулась с ужина в своем любимом итальянском ресторане.

Новость подтвердили члены ее семьи, опубликовавшие заявление, в котором говорится: «Наша мать была невероятной женщиной. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну. Она учила своих детей выдержке и твердости, состраданию и решительности. Ее матери, троим детям и десяти внукам будет очень не хватать ее».

Пост в своих соцсетях посвятил бывшей жене и Дональд Трамп, написавший, что «она была замечательной, красивой и удивительной женщиной». Позже эксперты определили, что причиной смерти Иваны Трамп стало неудачное падение с высоты. Происшествие официально было названо несчастным случаем.

Это подняло новую волну интереса к персоне Иваны Трамп.

Как выяснилось, после развода с Дональдом Ивана недолго горевала: меньше чем через год после расставания с миллиардером начала встречаться с богатым бизнесменом из Италии Риккардо Маццуччелли. Они поженились в 1995-м, а в 1997-м, спустя 20 месяцев после свадьбы, расторгли брак.

Ивана любила жить на широкую ногу, обожала роскошь и умела эпатировать публику. Одним из ее перформансов стал брак с итальянским актером Россано Рубиконди, который был младше жены на 23 года (ей на тот момент было 59 лет, а ему — 36). Церемония вышла роскошной: торт высотой 3,5 метра и весом 350 кг, пышное платье и сотни гостей. Дональд Трамп великодушно позволил бывшей жене и ее новому возлюбленному сыграть свадьбу на его вилле во Флориде.

Они были женаты в 2008-2009 годах. Хотя пара развелась менее чем через год, отношения продолжались до 2019-го, когда Ивана объявила, что они снова расстались.

Причиной разрыва было названо расстояние — актер большую часть времени проводил в Италии, а она — в США. Однако, по ее словам, они остались друзьями. А еще спустя два года Рубиконди скончался после продолжительной болезни.

Фото Global Look Press

Мавзолей семьи Трамп

Еще раз об Иване Трамп вспомнили уже после ее похорон. Многих потрясли фотографии скромной могилы Иваны Трамп на территории гольф-клуба, расположенного в Нью-Джерси и принадлежащего ее бывшему мужу.

Через некоторое время СМИ выяснили подробности этой очень странной на первый взгляд истории. Оказывается, Трамп уже несколько лет планировал устроить там кладбище, на котором по завещанию должны похоронить и его самого. Еще в 2014 году гольф-клуб получил разрешение на 10 мест для захоронения. Но на этом бизнесмен не остановился, и в 2017-м уже 300 участков на поле для гольфа стали доступны для членов клуба, готовых выложить за эту «привилегию» 300 тысяч долларов.

Первоначальный план кладбища предусматривал мавзолей семьи Трамп с алтарем, шестью сводами и четырьмя каменными обелисками высотой пять метров. Впрочем, от этого архитектурного решения пришлось отказаться из-за возражений местных жителей.

Такое оригинальное решение по выбору места для захоронения смогли объяснить... налоговые эксперты: дело в том, что могила бывшей жены поможет ему избежать высоких налогов. Без льготы Трампу пришлось бы отдавать в казну несколько сотен тысяч долларов в год, а за кладбищенскую землю по законам штата государству платить не нужно. Сложно поверить, что даже в смерти матери своих детей бизнесмен умудрился найти для себя выгоду.