Звезды НБА предлагают судить Трампа. А олимпийского чемпиона увольняют за Капитолий

На фоне начала процедуры импичмента президента США Леброн Джемс хочет выжить из баскетбола республиканцев.

Впервые в истории США президенту страны вынесли второй импичмент. Палата представителей конгресса проголосовала за досрочный уход Дональда Трампа (232 конгрессмена против 197). Ему не могут простить беспорядки в Вашингтоне во время утверждения итогов выборов, когда в начале января сторонники лидера республиканцев захватили Капитолий (четыре человека погибли, более 50 пострадавших). Спикер палаты Нэнси Пелоси на слушаниях заявила, что Трамп опасен для общества. Поэтому он должен покинуть свой пост досрочно. При этом полномочия 45-го президента США истекают 20 января, а до инаугурации кандидата от демократической партии Джо Байдена осталось меньше недели.

Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате. Правда, это почти невозможно. Предыдущие три процесса по импичменту в верхней палате занимали 83, 37 и 21 день соответственно. Впрочем, никто не удивится, если импичмент Трампа, лишающий его на будущее привилегий президента в отставке, признают задним числом. По крайней мере, такое решение поддерживают многие люди из мира спорта.

«Трампа надо судить»

Самая резонансная история касается Билли Беличека — великого тренера по американскому футболу (шесть раз выигрывал Супербоул). На этой неделе он отказался принять от Трампа президентскую медаль свободы — высшую награду страны. Факт вопиющий — по нескольким причинам. Во-первых, ранее никто из мира спорта не поступал таким образом. Во-вторых, Беличек долгое время был сторонником Трампа, называя его «последним мировым бойцом».

Bill Belichick, the New England Patriots' coach, said he wouldn't accept the Presidential Medal of Freedom from President Trump after last week's riot. https://t.co/hVignP2jlO — The New York Times (@nytimes) January 12, 2021

Если уж сторонники Трампа идут на такой шаг, то можете представить, как на последние политические события в жизни США реагировали представители НБА — самой политически активной лиги мира. Например, Клэй Томпсон опубликовал в сторис изображение Трампа с тенью ку-клукс-клана (ультраправая террористическая организация США).

Klay Thompson reacts to the Capitol riots. pic.twitter.com/sa3Q5YOacr — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 6, 2021

Поддержал своего партнера по «Голден Стэйт» и двукратный MVP Стефен Карри, напомнивший Трампу о двойных стандартах. Напомним, что после погромов в Портленде в ноябре 2020-го президент США пообещал посадить протестующих на десять лет за порчу здания суда.

There is literally a tweet for everything. Cat got your tongue today huh? https://t.co/yKd8dgm2wn — Stephen Curry (@StephenCurry30) January 6, 2021

Звезда «Торонто» Кайл Лаури назвал Трампа преступником, которого надо судить. Важно напомнить, что накануне штурма Капитолия в США произошло еще одно важное политическое событие. Прокурор округа Кеноша отказался выдвинуть обвинения против офицера полиции Рустена Шески. В августе прошлого года этот страж порядка семь раз выстрелил из пистолета в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку на глазах у его семьи. Блейк подозревался в домашнем насилии и не реагировал на требования полицейских, пытавшихся провести его задержание. Ранение Блейка в свое время привело к остановке матчей в НБА.

— Это просто нелепо, — заявил трехкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин. — Национальная гвардия стояла у нас над душой во время мирных протестов летом, а теперь просто бездействует против настоящей террористической атаки. Ситуация самым очевидным образом показывает, где мы сейчас находимся как общество, что мы из себя представляли долгие годы и какой наша страна, вероятно, будет в будущем. Вряд ли что-то изменится, потому что до сих пор никаких изменений не произошло. За 24 часа мы узнали о вторжении в Капитолий и о решении по делу Джейкоба Блэйка. Две такие новости за один день — это для меня словно пощечина. Словно всем темнокожим в США показали их место, нас снова послали к чертовой матери.

У НБА давно натянутые отношения с Трампом. Команды-победители отказывались посещать Белый дом, а Трамп в ответ открыто критиковал владельцев лиги за их управленческие решения, смеялся над падающими телерейтингами и вступал в дискуссию с Леброном Джеймсом в Twitter. В том числе называя самого звездного игрока лиги тупым.

Леброн пошел дальше

Еще один парадокс ситуации в том, что, согласно отчетам, большая часть владельцев команд НБА делали пожертвования в адрес республиканцев. А кто-то и вовсе открыто поддерживал Трампа. Похоже, что Леброна не устраивает эта ситуация. Но, прежде чем пойти против боссов команд НБА, он начал информационную войну с владельцем женской команды WNBA «Атланты Дрим» Келли Леффер (в 2020 году она даже представляла республиканцев в сенате). Леффер настаивала на том, что результаты выборов президента США были фальсифицированы, а летом не поддерживала движение BLM, осудив своих игроков за коленопреклонение.

Think I'm gone put together an ownership group for the The Dream. Whose in? #BlackVotesMatter?? pic.twitter.com/9wclgdED2w — LeBron James (@KingJames) January 6, 2021

Тогда Леброн не отреагировал на эту ситуацию, но сейчас предложил собрать группу инвесторов для покупки клуба у Леффер (хотя она и не заявляла о его продаже). Джеймса публично поддержал ряд игроков и бизнесменов. На стороне Короля и общественное мнение. Это может привести к опасному прецеденту. Леффер могут вынудить продать команду. Для Леброна же, который по окончании карьеры мечтает стать владельцем клуба мужской НБА, это может быть важный ход. Если получится таким образом получить клуб в WNBA, то почему бы через определенное количество лет не сделать тоже самое и в главной лиге американского баскетбола? Даже если желающих продавать не будет.

Олимпийскому чемпиону предъявили обвинение за штурм Капитолия

Некоторые американские спортсмены, поддержавшие Трампа и его идеи, успели подвергнуться в эти дни нападкам в соцсетях и даже попали под уголовное преследование. Так, теннисист Джон Изнер спровоцировал волну ненависти в Twitter после того, как объявил о снятии с Australian Open из-за нежелания надолго расставаться с семьей во время карантина в Мельбурне. После этого некоторые болельщики сделали жесткие ретвиты, припомнив Изнеру его выступление на стороне Дональда Трампа, особенно в ситуации с погромами после убийства Джорджа Флойда. В июне теннисист призывал к аресту вандалов, пытавшихся поджечь знаменитую церковь Святого Иоанна в Вашингтоне.

В нынешней ситуации с кризисом вокруг штурма Капитолия Изнер критиковал уже Трампа, называя его «демократом, засланным в республиканскую партию для того, чтобы развалить ее изнутри». Однако это не помогло — фанаты припомнили Джо и выступления против ношения масок тренерами НФЛ, и теннисные неудачи. «Как же много в Twitter любителей тенниса, наполненных ненавистью. Как это токсично. Будьте добрее, люди!» — отреагировал на критику 35-летний спортсмен.

Man, there are some really hateful tennis fans on Twitter. Toxic stuff. Be happy, people! — John Isner (@JohnIsner) January 12, 2021

А вот олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру не до призывов к разумному, доброму и вечному. Напарнику Майкла Фелпса по двум золотым эстафетам на Играх-2004 и 2008 официально предъявлены обвинения в незаконном проникновении и хулиганстве в здании Капитолия, а также в воспрепятствовании соблюдению законов. 38-летний спортсмен 6 января был среди штурмовавших Конгресс США, причем пришел на эту акцию в куртке олимпийской сборной страны. Так что, когда в Штатах началась кампания по опознанию участников скандальных событий, Келлера вычислили очень быстро. И хотя на имеющихся фото и видео нет свидетельств агрессивного поведения со стороны пловца, ему грозят очень серьезные последствия.

Генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сара Хиршланд в заявлении, осуждающем насилие в Капитолии, косвенно упомянула о Келлере, не назвав его фамилию: «Есть сообщения об бывшем члене олимпийской сборной, причастном к ужасающим актам у здания Капитолия США на прошлой неделе, — говорится в заявлении. — Я решительно осуждаю действия мятежников. Они не представляют ценности, которые продвигают Соединенные Штаты или сборная страны».

Statement from USOPC CEO Sarah Hirshland on reports of an alumni Olympic athlete being involved in the horrific acts at the U.S. Capitol building last week:



>> https://t.co/Ts4GK8Wjw2 — USOPC News (@USOPC_News) January 13, 2021

Келлер в начале этой недели удалил свои учетные записи в социальных сетях и пока не прокомментировал выдвинутые против него обвинения. При этом сайт SwimSwam утверждает, что ранее пловец написал несколько постов в поддержку Трампа. В последние годы Келлер, завершивший карьеру спортсмена, работал в фирме по продаже недвижимости. Но после начала скандала работодатель объявил об увольнении Клита по политическим причинам. «Мы поддерживаем право на свободу слова и законный протест, но не можем мириться с действиями, которые нарушают верховенство закона, — говорится в заявлении компании.