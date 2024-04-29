Парад Победы в Москве: во сколько начнется и как пройдет 9 Мая

Парад Победы в 2024 году начнется в 10.00 по московскому времени

В 2024 году парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 Мая, в четверг. Начало шествия запланировано на 10.00 по московскому времени.

В параде Победы примут участие все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ. Также в шествии будет задействована военная техника. В общей сложности число участников составит 9 тысяч человек и 75 единиц военного арсенала и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил. Откроют Парад пешие расчеты, а механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, затем последует современная техника.

Напомним, что в связи с Днем Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.