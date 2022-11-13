«Мы все не можем поверить». Волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о смерти брата-десантника

Чемпионка мира в составе сборной России переживает личную трагедию.

Известная российская волейболистка Кошелева сообщила в соцсетях о смерти своего брата — подполковника ВДВ, потомственного офицера Сергея Сергеевича Кошелева. Причины и место смерти близкого человека спортсменка не уточняет. Татьяна опубликовала снимок с братом в военной форме, написав трогательные слова прощания:

«Сережа, мой милый, мой родной, мой самый сильный и смелый, моя гордость, моя кровь, мой брат! Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это. Ты внутри моего сердца и всегда там будешь! Пока не увижу тебя, не поверю! Скоро ты будешь дома, скоро я тебя обниму и накрою своей любовью! Вся семья тебя ждет, все твои друзья и товарищи будут встречать тебя. И как-то нужно будет прожить этот день и отпустить тебя».

Боевой офицер

О своем старшем брате Кошелева рассказывала мало. Ее мать Тамара в одном из интервью говорила, что Сергей Кошелев-младший родился в Светлогорске, откуда семья потом переехала в Минск (там родилась Татьяна), а потом — в Тулу (где Кошелева делала первые шаги в волейболе). Гораздо больше известно об отце спортсменки — Сергее Александровиче Кошелеве, полковнике запаса, участнике боевых действий в Афганистане.

— Мы уехали сначала в Польшу, потом Уссурийск, Тула. А папа вообще на момент моего рождения был в Афганистане, — рассказывала Татьяна в интервью «СЭ». — Он боевой офицер, мама в Чечне и Косово побывала. Папа был корректировщиком огня, то есть входил в зону врага и, по сути, вызывал огонь на себя. И я родилась практически в тот год, когда войска вышли (Татьяна появилась на свет в декабре 1988-го, советский контингент полностью покинул Афганистан в феврале 1989-го. — Прим. «СЭ»). У нас вся семья военнослужащие, и я одна спортсменка. Но у меня свой бой, спортивный.

— Вы когда-нибудь обсуждали, а стоило ли вообще заходить в Афганистан?

— Папа никогда не разговаривает на тему Афгана. Он любит армию так же, как я спорт. А там, как известно, люди служат Родине и выполняют приказы и поставленные задачи, они на это согласились осознанно. В этом армия и спорт похожи.

В интервью изданию «Уездный Город» (Ливны) в 2015 году Сергей Александрович рассказывал:

— Пришла разнарядка в Афганистан. Родина сказала, наш долг — выполнять. Мы прошли медкомиссию. 2 августа 1987 года были направлены на обучение, а 8 августа уже находились в Ташкенте в штабе Туркестанского военного округа. Там распределились в 56-ю гвардейскую десантную штурмовую бригаду, которая была расположена на окраине города Гардез, находящегося на юго-востоке Афганистана.

Там лейтенанта Кошелева назначили командиром взвода. Зимой 1987-1988 годов его подразделение сопровождало колонну с продовольствием. Мина разорвала колесо автомобиля, на котором ехал Сергей Александрович. Никто при этом не пострадал, только лейтенанта и его водителя контузило. Однако офицер от госпитализации отказался, ссылаясь на то, что командовать солдатами будет некому.

Прадед погиб за высоту № 223

— Мамин отец вернулся с фронта, а дед по отцовской линии погиб 22 ноября 1942 года под Сталинградом и был оставлен на поле боя. В архивах значится, что он погиб за высоту № 223. Два дяди по отцу — участники войны. Один — минометчик, получил тяжелое ранение, второй — танкист, — рассказывал Сергей Александрович «Уездному Городу» в 2015 году.

Капитан Кошелев и его сослуживцы стали участниками первого этапа вывода советских войск из Афганистана — он начался в мае 1988 года. Затем офицер командовал батареей в Туркмении, а в конце 1988-го его направили в группу советских войск в Польше. В Туле отец волейболистки служил в парашютно-десантном полку. Затем защитил кандидатскую диссертацию и занимался преподавательской деятельностью. Сергей Александрович награжден орденом Красной Звезды.

О его сыне Сергее Сергеевиче известно, что у него осталась дочка Ангелина.

Кошелевой сейчас 33 года. Она была одной из главных звезд сборной России на победном чемпионате мира 2010 года. Кроме того, в составе национальной команды в 2013 и 2015 годах Татьяна становилась чемпионкой Европы. До 2016 года выступала за российские клубы, а затем решила попробовать себя за границей. Играла в Турции, Италии, Бразилии и Китае. В 2020 году предприняла не очень удачную попытку вернуться в наш чемпионат, заключив контракт с калининградским «Локо». Сейчас Кошелева представляет итальянский клуб «Валлефолья».

«СЭ» выражает соболезнования Татьяне Кошелевой, ее родным и близким.