«Пришел парень по имени Эллис и победил всех женщин». Трамп объяснил, почему трансгендеров надо гнать из спорта

Во время выступления в Вашингтоне 45-й президент США пошел наперекор рекомендациям советников и выступил в защиту женского спорта от посягательств бывших мужчин.

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за два с половиной года появился на публичном мероприятии в американской столице. 76-летний политик выступил с 45-минутной речью на саммите «Америка прежде всего» в округе Колумбия. В ней один из лидеров республиканцев в своем традиционном стиле сделал несколько эпатажных заявлений, часть из которых касались спорта. Трамп официально пока не говорит о выдвижении своей кандидатуры на будущих президентских выборах, но сейчас явно прощупывает почву. В том числе по завоеванию симпатий у консервативной части избирателей, которым нравятся трансфобные высказывания 45-го президента.

Кто такая Эллис?

Трамп продолжает эпатировать солидную публику своим неполиткорректным стилем. На этот раз он рассказал слушателям о грязных улицах «великого города» Вашингтона, которые «засыпаны пустыми бутылками и сигаретными окурками». Упомянул о том, что американцы «превратились в нацию попрошаек, пресмыкающуюся перед другими странами из-за энергоносителей». Заявил о риске для США повторить судьбу распавшегося Советского Союза и дожившей до революции Кубы. Но самые громкие аплодисменты достались бывшему президенту после того, как он сказал, что «мы не должны позволять мужчинам участвовать в женских соревнованиях».

После этого политик сделал почти 20-секундную паузу и обрушился на своих советников, которые рекомендовали ему не затрагивать тему трансгендеров в спорте. «Это показывает, какие «гении политики» трудятся в моей команде, — сокрушенно отметил Трамп. — Все эти консультанты твердили мне: «Сэр, не влезайте в это, здесь все очень спорно». А я подумал, что сейчас самое время высказаться по данной проблеме». Здесь бывший президент США рассказал историю о тяжелоатлетке, «которая изо всех сил пыталась поднять 218 фунтов» (154 кг), но была побеждена, когда «пришел парень по имени Элис и с легкостью взял этот вес». Также Трамп напомнил о «пловчихе с мужским телом», саркастически уточнив: «Ну вы знаете этого пацана, который был назван спортсменкой года».

Здесь необходимо пояснить намеки, которые сделал оратор. «Парень по имени Эллис» — это, видимо, новозеландская штангистка Лорел Хаббард, которая в прошлом году стала первым трансгендером — участницей Олимпиады. Почему именно 154 кг — сказать сложно. Такой вес Лорел толкнула на чемпионате мира 2019 года, установив рекорд Океании. Правда, тогда Хаббард заняла по сумме многоборья только шестое место, опередив при этом американку Сару Роблес. Быть может, ее имел в виду Трамп, рассказывая о «женщине, которая много тренировалась»? В любом случае это все очень специальные знания, которые невозможно выдать экспромтом. Если, конечно, Трамп не взял цифру в 154 кг с потолка.

Что касается «пловца, которого выбрали спортсменкой года», то здесь все очевидно. Речь об американской трансгендерной пловчихе Лии Томас, которая номинирована на звание спортсменки года по версии NCAA. В прошлом сезоне этот бывший мужчина побил несколько женских рекордов в студенческой Лиге Плюща. Но по новым правилам Международной федерации водных видов спорта Томас не сможет продолжать выступления на топ-уровне среди женщин из-за ограничений для спортсменов, сменивших пол. Впрочем, NCAA здесь далеко не оригинальна. В 2015 году американский журнал Glamour назвал женщиной года Брюса Дженнера — олимпийского чемпиона по десятиборью, сменившего пол.

Леброн, ты когда-нибудь хотел стать женщиной?

Трамп не в первый раз выступает в защиту женского спорта от трансгендеров. Так 23 июля на митинге в Тампе он неожиданно предложил сменить пол звездному баскетболисту Леброну Джеймсу, своему давнему оппоненту и стороннику демократов. «Я бы основал команду в женском НБА и пригласил бы в нее Лебона, — рассуждал эпатажный политик-республиканец. — Вообще, я не фанат Джеймса, но я бы сказал ему: «Леброн, ты когда-нибудь хотел стать женщиной?» Я предлагаю тебе сделать это и выступить за мою женскую команду. После этого мы побеждали бы всех с разницей в 70 очков. И я стал бы величайшим баскетбольным тренером всех времен».

Для США тема трансгендеров в женском спорте актуальна не только из-за успехов Лии Томас. Уже несколько лет идут бурные дебаты по поводу того, разрешать ли соревноваться с девочками учащимся школ и колледжей, которые находятся в разной стадии смены пола. Речь идет о тысячах детей. Джо Байден после своего прихода к власти издал постановление, допускающее до девичьих стартов всех желающих, независимо от записей в документах. В противном случае учебное заведение лишалось государственного финансирования. Однако не так давно суд признал незаконность подобного решения и отменил указ Байдена.

Более 10 штатов приняли местные законы, не допускающие трансгендеров на женские студенческие старты. Однако почти все эти законы стали оспаривать правозащитники — суды по этому поводу идут регулярно, как и публичные акции с участием сторонников двух диаметральных позиций. Трамп выступает на стороне консерваторов, предлагая не только спортивные барьеры для трансгендеров, но и запрет на блокаторы полового созревания для несовершеннолетних, которые используются в США для подготовки к операции по смене пола. Международный олимпийский комитет самоустранился от проблемы трансгендеров, но многие федерации сейчас принимают действия, затрудняющие выступление бывших мужчин в женских стартах, полагая, что мужское тело может давать серьезное преимущество и нарушать права цисгендерных дам.