Контртеррористическая операция и спорт: какие соревнования отменяют в России. Реакция

В связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер» в субботу в ряде регионов России введен режим контртеррористической операции.

Мероприятия по обеспечению безопасности затронули Москву и Московскую область, Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Тульскую области. В них отменены практически все массовые мероприятия, в том числе в сфере физкультуры и спорта. «СЭ» ведет лайв о том, как корректируется спортивная жизнь на выходных для упрощения работы правоохранительных органов и недопущения различных инцидентов.

По информации РИА «Новости», проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького в Москве из-за режима КТО переносится на неделю, на 1 июля.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

В Воронежской области и Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий.

Все массовые мероприятия отменили до 26 июня в Калининградской области в целях безопасности.

В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия.

В «Факеле» отказались комментировать работу клуба в связи с введением режима КТО в регионе: «Мы комментировать ничего не будем. Нам сказать нечего», — сказал «СЭ» пресс-атташе воронежского футбольного клуба Павел Горячев.

В «Нефтчи» сомневаются в участии в турнире в Санкт-Петербурге в связи с политической ситуацией в России: «Мы пока не знаем, будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», — сказал «СЭ» пресс-атташе клуба Рустам Аллахвердиев.

Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения, сообщается на сайте организации.

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможную отмену турнира из-за введения режима КТО в Москве: «У меня информации об отмене турнира Fight Nights нет. Все меняется каждую минуту, но на данный момент информации об отмене мероприятия нет», — сказал он «СЭ».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «СЭ», что сборы клуба проходят в штатном режиме: «Изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе».

Турнир по быстрым шахматам, который должен был пройти у павильона «Белая ладья» в Нескучном саду 24 июня, перенесли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России (ФШР).

Марафон «От Кремля до Кремля», который должен был стартовать в Коломне 24 июня, был перенесен на неопределенный срок, сообщается на странице организации.

В Москве стартовала веломногодневка «Пять колец Москвы», несмотря на введение режима КТО в столице.

Матч между «Локомотивом» и «Звездой—2005» состоится, несмотря на режим КТО, сообщил «СЭ» глава пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов.

«Ростов» выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России: «Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!»

В Воронежской области отменили все массовые мероприятия, в том числе игры чемпионата и первенства региона, сообщается в заявлении Воронежской областной федерации футбола.

РПЛ сделала заявление по поводу политической ситуации в России: «Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти. В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24».

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