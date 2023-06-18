Почти сибиряк: почему британского актера Тома Харди тянуло в Россию и к джиу-джитсу

Он носит амулет якутского шамана и путешествует по Сибири.

Том Харди известен многим благодаря фильмам «Воин», «Начало», «Выживший», «Легенда»... Список картин с его участием разнообразен. Звездный британец запоминается многим своими контрастными ролями злодеев или драматичных героев. При этом хобби у Тома тоже невероятно оригинальные.

Десять лет назад Харди исследовал тундру, плавал в минусовую температуру и доил корову на морозе в России. По словам актера, он на четверть сибиряк, а еще обожает заниматься бразильским джиу-джитсу.

Плавал в проруби в Сибири

В 2013-м канал Channel выпустил документальный фильм «Доведенный до крайности». Картина рассказывала о самой холодной трассе в мире, находящейся в Сибири и проходящей из Якутска в Оймякон. Актер совместно с бывшим пилотом «Формулы-1» Микой Сало преодолел на внедорожниках больше 1000 километров, проезжая по замерзшим районам.

Харди побывал в селе Оймякон, где температура воздуха опустилась до минус 50 градусов по Цельсию. Место считается одним из самых холодных в мире, однако голливудской звезде еще повезло. Рекордная низкая температура в регионе составляет минуc 71 градус.

«Да, я был в Оймяконе, это самый холодный клочок земли, что мне приходилось видеть, — говорил Харди в интервью Первому каналу. — Я всегда мечтал побывать в Сибири. Вот смотрите, амулет на шею мне подарила женщина-шаман. С тех пор я его не снимаю. Вообще, там все люди такие гостеприимные, мы не могли им отказать, плавали в проруби на морозе, потом пришлось идти в сауну, нас били эвкалиптовыми вениками, было круто».

В честь Харди в якутском кинотеатре «Лена» даже установили именное кресло актера. В 2012 году Том сидел на нем во время премьеры картины «Значит, война» с его участием.

В Якутске англичанин успел потренироваться в местной секции вольной борьбы, отработав с местными воспитанниками несколько спаррингов.

Том Харди в Москве. Фото Global Look Press

В 2018-м во время пресс-тура фильма «Веном» британец прилетел в Москву. Харди посетил парк «Зарядье» и покатался в столичном метро. На станции «Площадь Революции» Том даже потер нос известной статуе собаки. Некоторые утверждают, что англичанин также появился на Красной площади и побывал в храме Василия Блаженного.

После поездки в Москву Тому подарили шапку-ушанку, которую он обещал носить в холодное время года.

Необычную связь Харди с Россией можно объяснить его генетической предрасположенностью. Если, конечно, актер не лукавит.

«Не знаю, что меня тянет в Россию... Но знаете что? Я недавно сделал ДНК-тест и выяснил, что я сибиряк на 22 процента!» — говорил Харди в интервью Первому каналу.

Том Харди (в центре) на тренировке по джиу-джитсу. Фото Соцсети

Любовь к единоборствам

Другой страстью Харди является спорт, которым он занимается всю жизнь. У Тома синий пояс по джиу-джитсу и множество медалей с турниров по Великобритании. В последний раз в начале июня 45-летний актер завоевал золото на соревнованиях в городе Милтон-Кинс.

«Поздравляю тебя, Том, с первым местом на Reorg Open (турнире по джиу-джитсу. — Прим. «СЭ»)! — написал соперник Харди и экс-боец Bellator Том ДеБласс в соцсетях. — Ты на 100 процентов являешься примером человека, который действительно не только тренирует это боевое искусство, но и живет в соответствии с его кодексом».

Участники турниров по джиу-джитсу отмечают, что Харди ведет себя скромно и старается не афишировать свое участие. Никогда не отказывает в совместных фотографиях, но на татами он забывает про жалость. Например, на одном из чемпионатов Том едва не сломал руку сопернику, выполняя рычаг локтя в полуфинальном поединке.

С 2010-го Харди по-настоящему увлекся единоборствами после роли в фильме «Воин». Сюжет спортивной драмы рассказывает о ветеране боевых действий, который выступает на турнире по ММА за многомиллионный приз.

«2 часа бокса в день, 2 часа тайского бокса, 2 часа джиу-джитсу, 2 часа хореографии и 2 часа тренажерки всю неделю на протяжении трех месяцев, — приводит слова Харди The Guardian. — Нужно было действительно хотеть этого, а это был вызов».

Отныне в расписании Тома тренировки стабильно пять раз в неделю. Актер нередко опаздывал на съемки из-за большой физической нагрузки, за что слышал мат в свой адрес от Шарлиз Терон.