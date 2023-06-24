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Сегодня, 12:36

Матч между «Локомотивом» и «Звездой—2005» состоится, несмотря на режим КТО

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов сообщил «СЭ» информацию о проведении матча 14-го тура женской Суперлиги между «Локомотивом» и «Звездой-2005».

«Матч состоится», — сказал Загуменнов «СЭ».

Московская федерация футбола объявила об отмене всех матчей из-за введения режима КТО в столице: игры под эгидой РФС.

Матчи женской Суперлиги будут проводиться без зрителей.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Футбол
ФК Звезда-2005
ФК Локомотив (Москва)
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