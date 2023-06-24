В «Факеле» отказались комментировать работу клуба в связи с введением режима КТО в регионе

Пресс-атташе воронежского футбольного клуба «Факел» Павел Горячев отказался комментировать «СЭ» работу клуба в связи с режимом контртеррористической операции в регионе.

«Мы комментировать ничего не будем. Нам сказать нечего», — сказал Горячев «СЭ».

24 июня национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.