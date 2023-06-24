Карпин заявил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме: «Изменений нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу клуба в связи с политической обстановкой в Ростове-на-Дону.

«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», — сказал Карпин «СЭ».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.