В Воронежской области отменили все массовые мероприятия до особого распоряжения

В Воронежской области отменили все массовые мероприятия, в том числе игры чемпионата и первенства региона.

«Уважаемые участники соревнований. В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения. Благодарим за понимание», — говорится в заявлении Воронежской областной федерации футбола.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.