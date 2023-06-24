Гаджиев сообщил о переносе турнира Fight Nights в Москве

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в Telegram-канале лиги сообщил о переносе московского турнира, который должен был пройти сегодня, 24 июня.

«В связи со сложившейся обстановкой проведение турнира стало невозможным. Более того, существует официальная директива на этот счет. Турнир перенесен. О новой дате проведения мы обязательно сообщим», — сказал Гаджиев.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.