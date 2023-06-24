РПЛ сделала заявление по поводу политической ситуации в России

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением о политической ситуации в стране.

«Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24, — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале РПЛ.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.