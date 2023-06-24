Велогонка «Пять колец Москвы» проходит, несмотря на отмену массовых мероприятий
В столице России стартовала многодневная гонка «Пять колец Москвы», несмотря на отмену массовых мероприятий в городе.
Проведение велогонки запланировано с 24 по 28 июня. Велотур состоит из пролога и четырех этапов.
В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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