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Велогонка «Пять колец Москвы» проходит, несмотря на отмену массовых мероприятий

Мария Гусева
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В столице России стартовала многодневная гонка «Пять колец Москвы», несмотря на отмену массовых мероприятий в городе.

Проведение велогонки запланировано с 24 по 28 июня. Велотур состоит из пролога и четырех этапов.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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