Эмоциональный спор Дмитрия Селюка и Дарьи Карпиной о женщинах в футболе

Футбольный агент и жена главного тренера сборной — о сексизме, Зареме и шарашкиных конторах.

За несколько часов до матча сборных России и Мальты жена главного тренера национальной команды Дарья Карпина в Instagram эмоционально отреагировала на критику Дмитрия Селюка. В ответ на слова футбольного агента о пиаре за счет сборной России супруга главного тренера назвала футбольного агента «убогим женоненавистником». На почве этого завязался спор о позициях женщин в футболе и влиянии Заремы на пиар.

Вот что сказали обе стороны «СЭ».

Мнение Дарьи Карпиной о конфликтной ситуации

— Наше общество не готово к тому, чтобы женщина говорила о футболе, — заметила Карпина. — Большинство людей у нас пребывают в детстве. Я просто не читаю то, что мне неинтересно, а они устраивают из этого трагедию. Моя персона вызывает очень много негатива. Недоразвитые у нас персонажи. Я говорю не только о Селюке, у нас на всех ресурсах сидит очень много таких Селюков. Моя задача — варить борщ, штопать носки. Люди удивляются тому, что я езжу на матчи. Хотя сегодня я не в Москве. Понятно, что у меня есть прекрасная армия подписчиков, которая меня поддерживает и любит. Я выставляю все для них. Это ненормально, что Селюк говорит о моем личном блоге. О каком развитии общества мы можем вести речь, когда мы делаем шаги назад в какую-то пещеру. Наши мужчины не готовы признать, что женщина, даже будучи женой главного тренера, вправе высказать свои эмоции. Я не имею в виду весь русский народ, говорю лишь про ту часть аудитории, которая пишет в адрес женщин уничижительные комментарии. Я не претендую на тактику, критику тренеров, как это позволяла себе жена Зинченко. Я близко себе такого не позволяю. Клянусь, что я узнаю состав на матчи одновременно с вами. Я узнаю все наравне со всеми, а меня чуть ли не у руля сборной ставят. Я рада показать девчонкам — ходите на футбол, поддерживайте, болейте, любите! Но не сейчас. Я 30 лет прожила в другом государстве, где женщина была президентом страны. Для меня очень непонятно, когда такие люди, как Селюк, позволяют себе такие вещи. Особенно писать про попы и губы. Видимо, он эти попы и губы давно не видел. Вот и все.

Ответ Дмитрия Селюка

— Женщина может делать все, что хочет, — заявил Селюк. — Без проблем. Просто теперь любое ее высказывание будет отображаться на ее муже. Она должна это понимать. Для меня странно, что она этого не осознает. Пусть она фотографируется. Мне это неинтересно, я не смотрю веселые картинки. Главный тренер сборной — это государственная должность. Любая жена государственного служащего, на которого направлено много взоров болельщиков, должна быть скромнее. Мое мнение. Я так считаю согласно своему воспитанию. Видимо, известность Заремы Салиховой не дает покоя многим женщинам в пиар-направлении.

Во-первых, я не собираюсь вступать в полемику с женами и подругами футболистов и тренеров. Во-вторых, жена главного тренера с женами футболистов показали неприличный жест после матча с «Сочи» — скорее всего, Карпина права, что ей надо удалить свой Instagram. Ничего хорошего там увидеть нельзя. Я остаюсь при своем мнении — пиар кого-угодно вокруг сборной России неуместен. Все вокруг сборной должно быть более серьезным. Я далеко не женоненавистник. Просто считаю, что женщины должны поддерживать своих спутников, а не использовать их для пиара. Причем порой в очень гнусном виде. Нормальный воспитанный человек никогда не покажет средний палец в адрес другой команды.

Шарашкина контора? С чего она взяла, что это выражение обращено к «Ростову»? Это странно для меня. Видимо, у нее какие-то сдвиги по Фрейду в голове. Я говорил, что это сборная России, а не шарашкина контора. При чем тут «Ростов»? Я не имел в виду «Ростов». Ни в коем случае! Можно сказать не шарашкина контора, а еще жестче. Просто есть такое выражение. Я не знаю, что подумала Карпина по этому поводу. Шарашкина контора — это неприличный жест в адрес «Сочи». Это опуститься ниже плинтуса.