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Жена Карпина ответила на критику Селюка о появлениях на матчах сборной России

19:43
Дарья Карпина. Фото Instagram Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на слова агента Дмитрия Селюка.

Ранее Селюк выступил с критикой в ее адрес: «Сейчас везде появляется жена Карпина. «Мы сделали вот так. Вот мы на матче. Вот мы там, мы здесь». Я понимаю, что некоторым нравится пиариться за счет мужа. Но это сборная России, а не «Ростов». И снимать на YouTube, как ее встречают, как она едет вместе с ребенком, как она садится в машину. Так нельзя! Это сборная, а не шарашкина контора. Давайте вообще всех жен соберем. Пусть все показывают грудь, попу, раздутые губы», — заявил Селюк в интервью «РБ Спорт».

«Друзья, придется удалить мой личинный YouTube-канал и личную страницу Instagram… Видите, некий Дмитрий Селюк не может пережить моих появлений на матча с дочерью… и тем более моих раздутых губ и попы, которые я вам всегда показываю со стадиона…

Шучу. Просто кроме как посмеяться над убогими женоненавистниками ничего не остается.

Кстати, а «Ростов» с его слов — шарашкина контора? Обидно», — написала Дарья.

Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Пост Дарьи Карпиной. Фото Instagram

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Иван Шитик все материалы автора

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