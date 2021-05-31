«Просто уйди». Жена Карпина ведет активный образ жизни и записывает новые песни

Супруга Валерия Карпина Дарья продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Сегодня она анонсировала выход своей новой песни, которая называется «Просто уйди».

Сам главный тренер «Ростова» не упустил возможности оценить творчество жены: специалист опубликовал короткий отрывок из композиции с провокационным названием и подписал «Это она мне? Ну ок».

Отметим, что это уже не первый опыт в музыкальной карьере Дарьи. В ее репертуаре уже есть треки «Дождь по глазам» и «И снова о любви». Экс-капитан сборной России поддерживает творчество своей избранницы и реагирует на посты о выходе новых композиций жены в своем стиле, отпуская веселые шутки в комментариях.

О том, как познакомились будущие супруги, Дарья рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что знает своего супруга уже 30 лет. «Меня очень часто спрашивают и в лс, и в вопросниках о нашем знакомстве с Валерием Карпиным. Это действительно необычная, красивая и искренняя история. Если коротко — мы знакомы всю жизнь, а именно — 30 лет. Моя мама и мой муж — хорошие друзья с юности. Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить? У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею...Мы общались всю жизнь, и в какой-то момент поймали пресловутую искру. Нам не надо было притираться характерами: мы хорошо знали друг друга, поэтому никаких сюрпризов не случилось, а случилась настоящая — зрелая, выдержанная, как хорошее вино. И вот уже почти 4 года мы вместе. И за каждый проведенный день я благодарна нам обоим, ведь мы дождались этого счастья, не испугались никаких преград и трудностей, построили свой очаг вдвоем и до сих пор трепетно его бережем, — написала девушка.

Пара официально зарегистрировала брак летом 2017 года, и с тех пор у них родилось две дочери — Дарья и Александра. Также вместе с ними проживает дочь Дарьи от первого брака. Валерий и Дарья проводят много времени вместе в кругу семьи, а недавно съездили вдвоем в романтическое путешествие в Дубай.

Как же выглядит супруга главного тренера «Ростова»? Смотрите и запоминайте восходящую звезду российской эстрады.

Сам Валерий Георгиевич запомнился проникновенным исполнением другой песни. В 1996 году экс-футболист «Спартака», выступая за «Реал Сосьедад», стал звездой шоу на местном телевидении с национальной баскской песней «Maritxu nora zoaz».