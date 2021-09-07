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Восточный, экономический, мультиспортивный. Как прошла спортивная программа ВЭФ-2021

Сегодня, 14:00
Турнир по дзюдо на ВЭФ. Фото Алексей Поляков Одна из встреч на турнире по дзюдо. Фото Виталий Петров Керлинг на ВЭФ. Фото Татьяна Макеева Одна из площадок ВЭФ. Фото Виталий Петров Sup-борд на ВЭФ. Фото Кирилл Умрихин Регата на ВЭФ. Фото Николай Гернет Баскетбол на ВЭФ. Фото Максим Григорьев С шайбой Алексей Яшин. Фото Александр Рыбин
Турнир по дзюдо на ВЭФ. Фото Алексей Поляков
Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, получился по-настоящему мультиспортивным. Пресс-служба оргкомитета подводит итоги ВЭФ.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, поблагодарил руководство и всех жителей Японии, а также оргкомитет Токио-2020 с успешным проведением Олимпийских игр. Любопытно, что эти слова прозвучали в зале, где в июле борцы готовились к Олимпиаде. Золотая медаль Токио-2020 борца Мусы Евлоева стала одним из экспонатов павильона Министерства спорта, который впервые был представлен на ВЭФ при поддержке Фонда «Росконгресс».

Активное участие в работе павильона приняли победители Паралимпийских игр в Токио — фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров. Одним из главных событий в нем стал телемост Владивосток — Токио.

«Низкий поклон вам, огромная благодарность за ваши победы. Вы демонстрируете героизм в спорте и жизни. Здесь, в России, в каждом уголке стараемся выразить поддержку вам. Мы еще раз показали, как вместе можем побеждать. Уверен, через короткое время наш флаг и гимн будут реять и звучать на всех спортивных аренах», — обратился министр спорта Олег Матыцин к российским паралимпийцам.

Одна из встреч на турнире по дзюдо. Фото Виталий Петров
Одна из встреч на турнире по дзюдо. Фото Виталий Петров

Спортивная география ВЭФ-2021 составила 10 стран. Юниорские сборные России и мира по дзюдо встретились на турнире имени Дзигоро Кано, проходящего под патронатом президента России. Сборную мира сформировали победители и призеры первенства мира среди юниоров 2019 года из Германии, Турции, Нидерландов, Венгрии, Франции и Таджикистана. После шести основных поединков матча счет был 3:3. В «голден-скор» Дарья Владимирова принесла победу сборной России, взяв реванш у француженки Тахины Дюран за поражение на первенстве мира. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева. В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Олег Матыцин и глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

Керлинг на ВЭФ. Фото Татьяна Макеева
Керлинг на ВЭФ. Фото Татьяна Макеева

Двукратные чемпионы мира по керлингу Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии выиграли этап Мирового тура, который во второй раз прошел в рамках спортивной программы ВЭФ. В турнире также приняли участие керлингисты из Казахстана, Польши и Швейцарии. Но главной новостью турнира был старт строительства ледового центра для сборной России по керлингу во Владивостоке. Этот проект был презентован на ВЭФ-2019, прошел все согласования в период пандемии, и должен быть сдан в конце 2022 года.

Тема создания баз для сборных России на Дальнем Востоке обсуждалась на разных площадках форума.

«15 золотых медалей добыли в Токио спортсмены, тренировавшиеся на Дальнем Востоке. Приморский край и другие регионы оказали всемерную поддержку сборным России. Региональные спортивные федерации активно участвовали во всех процессах заключительного этапа. И на специальном мероприятии в павильоне Минспорта на ВЭФ-2021 прозвучали слова благодарности за эту работу», — рассказал директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Одна из площадок ВЭФ. Фото Виталий Петров
Одна из площадок ВЭФ. Фото Виталий Петров

Чемпионаты России по серфингу в неолимпийских но очень захватывающих дисциплинах «доска с веслом» и «длинная доска» были интегрированы в программу ВЭФ-2021 при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда «Росконгресс». В «доске с веслом» или попросту гонках на сапах чемпионы определялись по сумме баллов, набранных на трех дистанциях — «техникал-рейс» на 5 км, спринта и марафона на 15 км в живописных бухтах поселка Ливадия в Приморском крае. Победителем у мужчин стал двукратный чемпион мира в гребле на каноэ Андрей Крайтор.

Sup-борд на ВЭФ. Фото Кирилл Умрихин
Sup-борд на ВЭФ. Фото Кирилл Умрихин

«SUP для меня начинался как лайфстайл. Мне нравится атмосфера, настроение, пляжная культура. Моя дисциплина в каноэ — 200 метров перестала быть олимпийской, и SUP теперь мой приоритет. С точки зрения подготовки эти два вида похожи, поэтому проблем с адаптацией не было. Это пока не олимпийский вид спорта, но он уже представлен в Панамериканских играх, Азиатских играх пляжных видов спорта — это хорошая тенденция. Есть надежда, что его включат в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анжелесе, а возраст мне позволяет там выступить», — рассказал Андрей Крайтор.

Регата на ВЭФ. Фото Николай Гернет
Регата на ВЭФ. Фото Николай Гернет

 

На ВЭФ-2021 Depeche Mode опередил «Мумий Тролль» и «Бригаду С». И речь вовсе не о продаже пластинок. Яхту в классе плату-25, названные в честь легендарных групп — традиционные участники парусной регаты Roscongress Cup на Восточном экономическом форуме. В этот раз «рок-н-ролл» под парусами в Амурском заливе выиграл экипаж на яхте Depeche Mode.

Участники Форума также проявили себя на спортивных аренах. Турнир по керлингу выиграла команда Фонда Росконгресс и администрации Владивостока. В турнире, прошедшем при поддержке Федерации керлинга России, также приняли участие команды «Норникеля» во главе с вице-президентом компании Дмитрием Пристансковым, Национального конгресс-бюро и государственного музея спорта.

Баскетбол на ВЭФ. Фото Максим Григорьев
Баскетбол на ВЭФ. Фото Максим Григорьев

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы ФАС Петр Иванов, генеральный директор «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сыграли в матче по баскетболу Skolkovo Eastern Game. Cреди участников футбольного матча отметим Дмитрия Якухного. В период самоизоляции он не смог попасть на 250-километровый марафон по Сахаре, и вместо этого пробежал 100 км за 10 часов вокруг кровати!

Кроме этого, накануне ВЭФ в Москве прошел гала-матч по хоккею с участием заместителя министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных, легенд хоккея Сергея Светлова и Алексея Яшина, генерального директора Vostok Resorts Дмитрия Анфиногенова и президента компании «Ротекс» Евгения Ромаскевича. Спортивные мероприятия для участников ВЭФ прошли при поддержке Roscongress Sport Club, реализующего круглогодичную программу для успешных людей, неравнодушных спорту.

С шайбой Алексей Яшин. Фото Александр Рыбин
С шайбой Алексей Яшин. Фото Александр Рыбин

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