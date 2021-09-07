Восточный, экономический, мультиспортивный. Как прошла спортивная программа ВЭФ-2021

Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, получился по-настоящему мультиспортивным. Пресс-служба оргкомитета подводит итоги ВЭФ.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, поблагодарил руководство и всех жителей Японии, а также оргкомитет Токио-2020 с успешным проведением Олимпийских игр. Любопытно, что эти слова прозвучали в зале, где в июле борцы готовились к Олимпиаде. Золотая медаль Токио-2020 борца Мусы Евлоева стала одним из экспонатов павильона Министерства спорта, который впервые был представлен на ВЭФ при поддержке Фонда «Росконгресс».

Активное участие в работе павильона приняли победители Паралимпийских игр в Токио — фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров. Одним из главных событий в нем стал телемост Владивосток — Токио.

«Низкий поклон вам, огромная благодарность за ваши победы. Вы демонстрируете героизм в спорте и жизни. Здесь, в России, в каждом уголке стараемся выразить поддержку вам. Мы еще раз показали, как вместе можем побеждать. Уверен, через короткое время наш флаг и гимн будут реять и звучать на всех спортивных аренах», — обратился министр спорта Олег Матыцин к российским паралимпийцам.

Одна из встреч на турнире по дзюдо. Фото Виталий Петров

Спортивная география ВЭФ-2021 составила 10 стран. Юниорские сборные России и мира по дзюдо встретились на турнире имени Дзигоро Кано, проходящего под патронатом президента России. Сборную мира сформировали победители и призеры первенства мира среди юниоров 2019 года из Германии, Турции, Нидерландов, Венгрии, Франции и Таджикистана. После шести основных поединков матча счет был 3:3. В «голден-скор» Дарья Владимирова принесла победу сборной России, взяв реванш у француженки Тахины Дюран за поражение на первенстве мира. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева. В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Олег Матыцин и глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

Керлинг на ВЭФ. Фото Татьяна Макеева

Двукратные чемпионы мира по керлингу Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии выиграли этап Мирового тура, который во второй раз прошел в рамках спортивной программы ВЭФ. В турнире также приняли участие керлингисты из Казахстана, Польши и Швейцарии. Но главной новостью турнира был старт строительства ледового центра для сборной России по керлингу во Владивостоке. Этот проект был презентован на ВЭФ-2019, прошел все согласования в период пандемии, и должен быть сдан в конце 2022 года.

Тема создания баз для сборных России на Дальнем Востоке обсуждалась на разных площадках форума.

«15 золотых медалей добыли в Токио спортсмены, тренировавшиеся на Дальнем Востоке. Приморский край и другие регионы оказали всемерную поддержку сборным России. Региональные спортивные федерации активно участвовали во всех процессах заключительного этапа. И на специальном мероприятии в павильоне Минспорта на ВЭФ-2021 прозвучали слова благодарности за эту работу», — рассказал директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Одна из площадок ВЭФ. Фото Виталий Петров

Чемпионаты России по серфингу в неолимпийских но очень захватывающих дисциплинах «доска с веслом» и «длинная доска» были интегрированы в программу ВЭФ-2021 при поддержке «РК-Спорт» — спортивной платформы Фонда «Росконгресс». В «доске с веслом» или попросту гонках на сапах чемпионы определялись по сумме баллов, набранных на трех дистанциях — «техникал-рейс» на 5 км, спринта и марафона на 15 км в живописных бухтах поселка Ливадия в Приморском крае. Победителем у мужчин стал двукратный чемпион мира в гребле на каноэ Андрей Крайтор.

Sup-борд на ВЭФ. Фото Кирилл Умрихин

«SUP для меня начинался как лайфстайл. Мне нравится атмосфера, настроение, пляжная культура. Моя дисциплина в каноэ — 200 метров перестала быть олимпийской, и SUP теперь мой приоритет. С точки зрения подготовки эти два вида похожи, поэтому проблем с адаптацией не было. Это пока не олимпийский вид спорта, но он уже представлен в Панамериканских играх, Азиатских играх пляжных видов спорта — это хорошая тенденция. Есть надежда, что его включат в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анжелесе, а возраст мне позволяет там выступить», — рассказал Андрей Крайтор.

Регата на ВЭФ. Фото Николай Гернет

На ВЭФ-2021 Depeche Mode опередил «Мумий Тролль» и «Бригаду С». И речь вовсе не о продаже пластинок. Яхту в классе плату-25, названные в честь легендарных групп — традиционные участники парусной регаты Roscongress Cup на Восточном экономическом форуме. В этот раз «рок-н-ролл» под парусами в Амурском заливе выиграл экипаж на яхте Depeche Mode.

Участники Форума также проявили себя на спортивных аренах. Турнир по керлингу выиграла команда Фонда Росконгресс и администрации Владивостока. В турнире, прошедшем при поддержке Федерации керлинга России, также приняли участие команды «Норникеля» во главе с вице-президентом компании Дмитрием Пристансковым, Национального конгресс-бюро и государственного музея спорта.

Баскетбол на ВЭФ. Фото Максим Григорьев

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы ФАС Петр Иванов, генеральный директор «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сыграли в матче по баскетболу Skolkovo Eastern Game. Cреди участников футбольного матча отметим Дмитрия Якухного. В период самоизоляции он не смог попасть на 250-километровый марафон по Сахаре, и вместо этого пробежал 100 км за 10 часов вокруг кровати!

Кроме этого, накануне ВЭФ в Москве прошел гала-матч по хоккею с участием заместителя министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных, легенд хоккея Сергея Светлова и Алексея Яшина, генерального директора Vostok Resorts Дмитрия Анфиногенова и президента компании «Ротекс» Евгения Ромаскевича. Спортивные мероприятия для участников ВЭФ прошли при поддержке Roscongress Sport Club, реализующего круглогодичную программу для успешных людей, неравнодушных спорту.