Владимир Путин заявил, что массовые мероприятия в России пока исключены

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны отдельно отметил, что из-за распространения коронавируса пока исключено проведение массовых мероприятий.

Ранее глава государства объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая, а также о поэтапном смягчении режима самоизоляции (с учетом ситуации в каждом регионе).

— Начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, — приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. — Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.