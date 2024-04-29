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Сегодня, 15:00

Первомай в Москве: какие мероприятия пройдут в столице России 1 мая

Шествие «Май! Труд крут!» пройдет на ВДНХ 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Традиционного первомайского шествия на Красной площади в Москве второй год подряд не будет. В 2024-м состоится праздник под названием «Май! Труд крут!» на ВДНХ в среду, 1 мая. Организаторами выступают российские студенческий отряды и Росмолодежь. В праздничном шествии примут участие студенты, ветераны студенческих отрядов, представители органов государственной власти, работодателей и крупных компаний, участники студотрядов из разных регионов России. Также среди гостей ожидаются известные артисты, именитые спортсмены и космонавты.

Шествие на ВДНХ будет состоять из девяти колонн, каждая из которых будет костюмированной и театрализованной. Они продемонстрируют профессии и результаты труда человечества в XX и XXI веке. Общее число участников составит более 5 тысяч человек.

В конце мероприятия организаторы обещают большой праздничный концерт.

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