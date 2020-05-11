Владимир Путин объявил о смягчении режима самоизоляции

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации с пандемией коронавируса объявил о смягчении режима самоизоляции после 12 мая. При этом он подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым.

Глава государства отметил, что регионы РФ должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса. Они должны учитывать реальную ситуацию на местах.

Путин также отметил, что для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.