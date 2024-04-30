Ветераны футбола возложили цветы к мемориалу на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»

Ветераны российского футбола возложили цветы к мемориалу на месте трагедии в «Крокус Сити Холле».

Акция прошла спустя 40 дней с момента теракта. После возложения цветов легенды сборной России отправились на турнир памяти жертв теракта «Крокус Сити Холла», который РФС организовал совместно с Союзом ветеранов футбола России в манеже Академии «Динамо».

В турнире участвовали четыре команды: сборная Союза ветеранов футбола, сборная врачей, сборная силовых структур «Динамо» и сборная СМИ.

РФС и партнер FONBET Кубка России с его благотворительным проектом «ДоброFon» по итогам турнира перечислили 30 миллионов Российскому Красному кресту на счет, который был специально создан для адресной помощи пострадавшим в теракте.