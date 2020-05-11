Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации с пандемией коронавируса объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы был введен в конце марта в качестве одной из мер борьбы с коронавирусом в России. Изначально таким периодом была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля. Затем режим был продлен до 30 апреля, а перед майскими праздниками — еще раз, теперь до 11 мая.