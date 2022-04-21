Вагит Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров компании

Вагит Алекперов принял решение покинуть пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», — цитирует ТАСС заявление «Лукойла».

Алекперов — один из основателей компании «Лукойл», которая является главным спонсором «Спартака». В начале апреля сообщалось, что состояние Алекперова ухудшилось на 14,4 миллиарда за год.

В 2019 году издание Forbes сообщало, что Алекперову принадлежит 36,7 процента акций «Спартака». С 2021 года в совет директоров красно-белых входит сын бизнесмена Юсуф Алекперов.