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Сегодня, 12:44

Вагит Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров компании

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вагит Алекперов (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вагит Алекперов принял решение покинуть пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», — цитирует ТАСС заявление «Лукойла».

Алекперов — один из основателей компании «Лукойл», которая является главным спонсором «Спартака». В начале апреля сообщалось, что состояние Алекперова ухудшилось на 14,4 миллиарда за год.

В 2019 году издание Forbes сообщало, что Алекперову принадлежит 36,7 процента акций «Спартака». С 2021 года в совет директоров красно-белых входит сын бизнесмена Юсуф Алекперов.

Роман Абрамович, Владимир Лисин, Вагит Алекперов. Абрамович за год потерял 7,5 миллиарда долларов, Алекперов — 14. Рейтинг богатейших россиян в мире спорта

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14436135
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